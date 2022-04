Pompei. Che fine hanno fatto gli arredi di Casa Borrelli?

(Pompei – Mario Cardone) La rimozione di mobili e arredi della Casa di riposo “Carmine Borrelli” di Pompei ha spinto diversi pompeiani a denunciare ai consiglieri comunali di minoranza il trasloco di porte di alluminio, cucine industriali, panche e tavoli da giardino oltre banchi della cappella annessa alla Casa che dovrà essere demolita e ricostruita (secondo il progetto Eav) sul versante opposto. Di Casola e compagni si sono meravigliati che un’iniziativa del genere non sia stata preceduta da un atto formale e per questo motivo hanno interrogati il sindaco, l’assessore e i dirigenti comunali competenti chi ha rilasciato l’autorizzazione a spostare suppellettili e arredi e se esiste un inventario dei beni menzionati e se si conosce il posto dove sono stati depositati. Nell’eventualità che la rimozione dei predetti beni della casa di riposo di Pompei sia stata disposta successivamente all’apertura di cantiere EAV e collegato all’attività di esproprio prevista per detti lavori, si chiede alle SS.VV.II. di conoscere chi, in rappresentanza del Comune e/o dell’Aspide, sta sovrintendendo alle operazioni di trasloco e di deposito beni che sono di proprietà pubblica, previa redazione del richiesto inventario. In mancanza di quanto sopra i consiglieri comunali hanno invitato i responsabili dell’amministrazione comunale di segnalare compiutamente tale indebita iniziativa che (secondo Di Casola e compagni) potrebbe prevedere gravi ipotesi di reato.