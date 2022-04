Pompei. GDF sequestrati capi di abbigliamento contraffatti

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata , nel corso della costante attività di controllo commerciale del territorio, ha scoperto, a

Pompei, all’interno del deposito di una ditta di commercio di abbigliamento,

più di 600 capi contraffatti pronti per essere messi in vendita.

In particolare, i finanzieri, attirati dai movimenti sospetti di un furgone,

hanno effettuato un più approfondito controllo al fine di riscontrare la

regolarità della merce scaricata nel magazzino e, al termine dell’esame

delle loro caratteristiche (etichettature, cuciture, rivetti e bottoni), molti dei

pantaloni Levis , tute e magliette Rossignol sono risultati difformi rispetto ai

prodotti originali.

Inoltre, il gestore del deposito non è stato in grado di esibire alcun

documento commerciale o fiscale che ne certificasse la provenienza.

Denunciati due responsabili, la titolare, una 50enne di Pompei e

un collaboratore, un 58enne di Cava de’ Tirreni.