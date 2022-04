San Marzano sul Sarno: prevenzione massiccia con Help Care (video)

Prevenzione per adulti e bambini, per costruire un territorio dove la sanità non è sinonimo di emergenza ma di sicurezza e sensibilizzazione. Nell’aula Consiliare del Comune di San Marzano sul Sarno è stato illustrato il progetto promosso dall’associazione “La Perla” insieme alle amministrazioni comunali di San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno. Con la partecipazione anche dell’assessore alle politiche sanitarie Francesca Barretta, del vicesindaco di Sarno Roberto Robustelli e del sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, l’associazione di volontariato ha presentato la campagna “Help Care” che partirà nel mese di Aprile e continuerà fino all’estate.

Le attività

Tante le attività da portare avanti, le prime riguarderanno supporto psicologico e medico verso i malati di diabete e verso le difficoltà dei più piccoli, concludendo con una serie di eventi a tema nelle piazze dei comuni coinvolti con l’obiettivo di costruire giornate di screening di massa rivolte a patologie oncologiche. “Volevamo portare a termine questo progetto sin da quando dopo il mio insediamento è stato presentata l’opportunità dall’associazione “La Perla”. Il Covid-19 è stato un forte nemico della prevenzione, quindi bisogna assolutamente ripartire e saper affrontare i problemi esistenti. Il nostro territorio risente ancora tanto di mancanze strutturali nei presidi ospedalieri, accompagnare la comunità verso la sensibilizzazione e la prevenzione delle malattie attraverso queste attività complementari è fondamentale” sono le parole della Sindaca di San Marzano Carmela Zuottolo, che sottolinea come sia importante che le amministrazioni comunali riprendano in attività sanitarie in collaborazione con le associazioni per recuperare un deficit di controllo sul territorio dovuto agli anni pandemici.







La tango terapia

“Concluderemo il ciclo di prevenzione con la tango terapia, un’attività innovativa che vuole migliorare la salute sociale e psicofisica attraverso anche la mediazione corporea” sono le parole del progettista di “Help Care” Martino Speranza Spinelli, che poi specifica come “Il terzo settore rappresenta un veicolo di supporto e innovazione tecnologica per le pubbliche amministrazioni, oberate dalle mille difficoltà. Per questo nostro compito attraverso le associazioni è provare a raggiungere una platea ampia anche con approcci nuovi.”

Il servizio è di Alfonso Romano