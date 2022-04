Pompei. Buca stradale barista all’Ospedale

Dobbiamo parlare di incidente sul lavoro o caduta dovuta all’insicurezza (per buca o trabocchetto) nel Comune di Pompei? Una cosa sola é certa aumenta per i contribuenti pompeiani l’onere delle spese legali per far fronte a questa emergenza delle strade insicure che pare non voglia mai avere fine a Pompei anche perché quelle rifatte neanche tanto sicure sono. E’ notizia di questa mattina che una signora cinquantenne che lavora presso un bar di via Plinio é inciampata mettendo il piede nella buca creata dalla mancanza della copertura di cemento sul pozzetto del marciapiedi. La signora, verso le ore 9, portava i caffé a funzionari del Parco Archeologico in servizio presso gli Uffici di Porta Stabiana ed ha fatto preoccupare colleghi e passanti perché portatrice di peacemaker che si é messo a squillare a causa del violento urto sul marciapiedi. Solo dopo una trentina di minuti é arrivata l’autoambulanza che ha trasportato la donna ferita all’ospedale di Catellammare dove ha ricevuto 10 giorni di prognosi per contusioni al ginocchio e alla caviglia. Ora residenti e commercianti di Pompei si stanno chiedendo se bisognerà attendere i cantieri di manutenzione straordinaria finanziati dal Pnrr o sarà possibile far partire prima un’intervento di manutenzione ordinaria per mettere in sicurezza i manti stardali e i marciapiedi del centro di Pompei.

Mario Cardone