Sarno. In campo gli ausiliari del traffico stop al caos sosta (video)

Sarno. In campo gli ausiliari del traffico stop al caos sosta

Riprendere in mano servizi pubblici essenziali come il parcheggio a pagamento per provare da un lato a monetizzare e dall’altra ad aumentare il senso civico a Sarno. Sono stati presentati all’interno della sede della Polizia Municipale della città, sito in via San Valentino, i sei ausiliari del traffico che lavoreranno per l’azienda speciale del comune Sarno Servizi Integrati con il compito di provare a educare la popolazione al pagamento dei parcheggi a strisce blu.











Un passo importante

Un passo importante per l’amministrazione del Sindaco Canfora, che vuole far emergere attraverso questo gesto un piano di attivazione più ampia con la sua società speciale, volto in futuro ad aumentare il personale a disposizione per la cura di altri servizi fondamentali come quelli cimiteriali o al verde pubblico. Il tutto per provare a tenere in house una serie d’interventi quotidiani di cura della città che attengono al momento a ditte private.







Questo è il compito del CDA della società speciale del comune e dell’insediato direttore Francesco Leo, che commenta così uno dei primi passi del nuovo corso rappresentato da Sarno Servizi Integrati: “Queste prime assunzioni devono rappresentare un primo passo verso la costruzione di una nuova realtà cittadina, che ha come missione di migliorare i servizi della città non solo attraverso il lavoro, ma anche nella sensibilizzazione alla cittadinanza. Ci aspettiamo un miglioramento visibile per la viabilità in città e anche un importante introito per le casse comunali.”















La soddisfazione di Squillante

Le persone assunte sono giovani e del territorio, un altro segno dell’amministrazione che vuole sottolineare i punti di partenza del lavoro iniziato con la nuova società speciale. “ Vogliamo maggiore cure e tutele del territorio per aumentare la sicurezza per i cittadini. Gli assunti si coordineranno con il Comando della Polizia Locale, nell’ottica di un progetto più ampio di controllo del territorio.” Sono le parole del Sindaco Giuseppe Canfora, accompagnate dalle dichiarazioni dell’assessore alle partecipate Francesco Squillante: “Abbiamo dato la possibilità a molti giovani di entrare nel mondo del lavoro, andando avanti aumenteremo i servizi legati alla nostra società speciale, intercettando anche nuovi fondi e iniziando nuovi percorsi in città.”

Il servizio è di Alfonso Romano