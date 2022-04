Scafati. Farmacie comunali, chiesto un accordo da un milione di euro

Un accordo da un milione di euro, a fronte dei circa 3,5 richiesti. Tenta di evitare il contenzioso Palazzo Mayer con il Consorzio Farmaceutico intercomunale, e soprattutto di salvare le casse comunali e riuscire ad avviare il bando per la vendita delle cinque farmacie. Avendo sulle spalle il decreto ingiuntivo di quasi due milioni di euro disposto dal Tar in favore del Cfi quale ristoro per il recesso, l’amministrazione comunale guidata da Cristoforo Salvati cerca l’accordo con l’ente che dal 2018 ha continuato a gestire, nonostante l’uscita del Comune di Scafati, le cinque farmacie di proprietà scafatese. Strutture che non solo hanno comportato perdite con una media di circa 500 mila euro l’anno, ma hanno maturato anche 1,9 milioni di euro di risarcimento in favore del Consorzio, così come scritto nello statuto e riconosciuto dal tribunale amministrativo. E’ stato l’avvocato Lorenzo Lentini, esperto amministrativista ingaggiato da Palazzo Mayer, a formalizzare l’offerta elaborata dalla responsabile finanziaria Anna Farro. Scafati mette sul piatto poco meno di un milione di euro per chiudere definitivamente la partita e azzerare ogni contenzioso e pretesa in corso. Una soluzione che va contro quanto in un primo momento dichiarato dal sindaco Cristoforo Salvati, che preannunciava ricorso al Consiglio di Stato. Il cambio di passo è dettato dalla convinzione di evitare l’instaurarsi di un lungo braccio di ferro giudiziario tra i due enti, che potrebbe pregiudicare la buona riuscita del bando per la vendita. La Giunta ha deliberato il via libera a fine gennaio, dividendo l’alienazione in più lotti e il primo riguardante la farmacia del centro Plaza in via Pertini. Un incanto da 3,5 milioni di euro che doveva tenersi entro fine marzo. E’ chiaro il ritardo, dovuto proprio alle fibrillazioni legali in corso. Palazzo Mayer teme infatti che il bando possa andare deserto, perché il contenzioso in corso spaventi eventuali acquirenti. Acquistare infatti una farmacia spendendo diversi milioni di euro, e non averla nell’immediata disponibilità, rende l’affare non vantaggioso. Da qui la decisione di scendere a patti con il Cfi, liberando le farmacie dalla loro gestione non appena spuntasse fuori un acquirente. Oltre al ristoro, l’Ente salernitano batte cassa anche per le perdite che le cinque farmacie hanno accumulato a seguito del recesso. Sono due milioni di euro di perdite nel solo 2020, altre 700mila accumulate nel biennio precedente, a cui si aggiungeranno certamente quelle dell’anno corrente. Tocca a Scafati ripianarne il 50%, nonostante non abbia avuto mai piena contezza sulla loro gestione. Un totale di circa 3,5 milioni di euro che si intende risolvere con un accordo da poco meno di un milione. E su tutto, l’attenzione della Corte dei Conti.

Adriano Falanga