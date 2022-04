Agro nocerino. Manifesti contro il Vescovo, solidarietà dei sindaci

Condanna unanime delle istituzioni politiche dell’agro per l’affissione di un manifesto lugubre affisso sui muri nell’agro nocerino sarnese contro il Vescovo della Diocesi Nocera-Sarno che ha rinviato a data da destinarsi le processioni. Un gesto intimidatorio ampiamente stigmatizzato dalla classe politica dell’agro.

La nota di Manlio Torquato

“Esprimiamo condanna per i manifesti affissi contro il Vescovo della Diocesi per la decisione assunta in merito alla sospensione delle processioni per la settimana santa. Sono decisamente di cattivo gusto e in contrasto con lo spirito religioso che dovrebbe animare ogni buon fedele anche quando dissente dalle decisioni dell’autorità ecclesiastica. Al clero della Diocesi e a S. E. la nostra solidarietà” scrive in una nota il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato.







La solidarietà di Strianese

“In qualità di Sindaco di San Valentino Torio e di Presidente della Provincia di Salerno, esprimo la più ferma condanna degli atti intimidatori e offensivi espressi, tramite uno squallido manifesto pubblico, ai danni di Sua Eccellenza Monsigor Giuseppe Giudice, Vescovo della Diocesi di Nocera Sarno, cui esprimo la più profonda vicinanza e solidarietà personale e delle amministrazioni pubbliche che ho l’onore di rappresentare. Non è sicuramente in questo modo che si favorisce il dialogo tra la società civile e la Chiesa cattolica, in un momento già difficile per i motivi che tutti conosciamo” gli fa eco il sindaco Strianese.















Salvati

Anche il sindaco di Scafati Salvati in una nota è vicino al vescovo Giudice: “In qualità di Sindaco di Scafati, e a nome di tutta la comunità che rappresento, intendo esprimere profonda indignazione per il vergognoso manifesto comparso questa mattina in alcuni comuni dell’Agro quale atto intimidatorio e offensivo nei confronti di S.E. Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo della Diocesi di Nocera-Sarno, a cui va la mia personale solidarietà e quella della mia città. Non si possono tollerare simili comportamenti, qualsiasi siano le motivazioni da cui scaturiscono. Il rispetto per le Istituzioni e il dialogo tra Chiesa e Società civile sono valori fondanti della nostra democrazia e vanno sempre tutelati, soprattutto in una fase storica così difficile come quella che stiamo vivendo”.











La vicinanza di Canfora

Giuseppe Canfora sindaco di Sarno affida il suo pensiero al social: “Esprimiamo profonda solidarietà e vicinanza al Vescovo per il vile attacco subito attraverso l’affissione di un manifesto funebre nei Comuni dell’Agro. Un atto intimidatorio gravissimo da condannare con fermezza. Questa non è civiltà, questa è barbarie. Non è tollerabile esprimere il proprio dissenso rispetto a una decisione assunta dall’Assemblea del Clero, usando un linguaggio intimidatorio e camorristico. A Sua Eccellenza, Monsignor Giuseppe Giudice, la nostra ferma e piena solidarietà”.





Le parole di Carmela Zuottolo

“Condanno la campagna di discriminazione che, in queste ore, vede bersaglio il vescovo della Diocesi di Nocera-Sarno, monsignor Giuseppe Giudice. Lo stop alle processioni nell’Agro, nei prossimi mesi, non giustificano toni violenti e azioni macabre, come i manifesti funebri comparsi in tutto il comprensorio. Al Pastore della Chiesa dell’Agro va tutta la mia solidarietà di sindaca e di cattolica” dice la sindaca di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo. Intanto i militari dell’Arma di Nocera Inferiore stanno effettuando, tra l’altro, una ricognizione di quanti manifesti possano essere stati affissi nei diversi comuni di competenza del Reparto.

Aldo Severino