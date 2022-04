Agro Nocerino Sarnese. No alle processioni. C’è inquietudine per un manifesto lugubre affisso sui muri nell'agro contro il Vescovo

Agro Nocerino: processioni, invettiva contro il Vescovo

Dopo il sostanziale “rinvio a data da destinarsi” del Vescovo della Diocesi Nocera-Sarno Giuseppe Giudice delle processioni, c’è inquietudine per un manifesto lugubre affisso sui muri nell’agro nocerino sarnese. Un’azione intimidatoria ampiamente stigmatizzata. Una vera invettiva contro Monsignor Giuseppe Giudice e contro il decreto, deciso collegialmente con l’assemblea dei parroci.







Il malcontento

Un malcontento che coinvolgerebbe anche un intero indotto come riporta il necrologio ovvero “le bande musicali, i fuochisti, gli ambulanti, i giostrai, le ditte delle luminarie e molti commercianti che ancora piangono i periodi bui”.















La condanna del sindaco De Prisco

Stigmatizza l’affissione del manifesto il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco in prima linea per la ripresa del culto in vista della celebrazione della festa della Madonna del Carmelo detta Delle Galline: “solo ora leggo un manifesto contro Sua Eccellenza, il manifesto è vergognoso e non utile”.

Aldo Severino