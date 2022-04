Cava de’Tirreni. Una residenza speciale per ragazzi speciali (video)

Cava de’Tirreni. L’Associazione “Casa Mia Onlus Dopo di Noi” ha uno scopo preciso: voler dare a ragazzi con disabilità una casa, dove vivere quando i genitori non ci saranno più ad accompagnarli nel percorso di vita.















Una residenza speciale

Tutto ciò avviene nel l’ex scuola alla frazione Marini ed è la prima residenza in città che ospita le persone con disabilità nel momento in cui non avranno più un genitore o un tutore al loro fianco. L’Associazione “Casa Mia Dopo di Noi Onlus” gestisce un centro d’accoglienza e residenziale per le persone con disabilità nella ex scuola dell’infanzia della frazione. L’associazione formata da un gruppo di mamme che sta pensando al DOPO DI NOI. La responsabile è Antonietta Pilotti.

Il servizio è di Umile Coppola