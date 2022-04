Sarno. Processione dei Paputi, il Sindaco chiede incontro con Vescovo

Processione dei Paputi, il Sindaco Giuseppe Canfora ha deciso di chiedere udienza al Vescovo per trovare una possibile soluzione

La nota del sindaco Canfora.

Ho deciso, insieme a tutta la mia maggioranza, di chiedere udienza al Vescovo, per trovare una soluzione che possa accontentare tutti, nel rispetto reciproco. Da Sindaco, da uomo e da credente, sono abituato a rispettare le disposizioni della Madre Chiesa, tuttavia non posso non ascoltare le grida di dolore dei miei concittadini per il provvedimento che ha sospeso le processioni, che a Sarno riguarderebbe quelle storiche dei Paputi. Ritengo che con accortezza e prudenza, con la predisposizione di misure di contenimento, che potrei io stesso ordinare in accordo con il Vescovo e con i sacerdoti, le processioni dei Paputi potrebbero svolgersi in piena sicurezza.