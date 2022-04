Scafati. Giunta, in arrivo il settimo assessore

In dirittura d’arrivo la nomina del settimo e ultimo assessore. A poco più di due mesi dall’ultimo rimpasto, Cristoforo Salvati dovrebbe completare la rosa del suo esecutivo nei prossimi giorni. In quota Paolo Attianese, il prossimo sarà un super assessore, considerate le deleghe che molto probabilmente andrà a rilevare. Il primo cittadino infatti ha tenuto per se Lavori Pubblici, Sport, Fondi Europei, Urbanistica, Partecipate e Avvocatura. Se dovesse confermare l’intenzione di continuare a trattenere per se stesso i Fondi europei e l’Urbanistica, le restanti deleghe dovrebbero andare (quasi) tutte al neo assessore. Non è riuscito il blitz, l’ennesimo, per strappare la delega di vice sindaco saldamente in mano alla leghista Serena Porpora. Una tale decisione avrebbe comportato una nuova crisi in maggioranza, e la tensione era già ampiamente palese e palpabile. Non è sfuggito ad esempio il forte diverbio avuto qualche settimana fa tra il consigliere leghista Giovanni Bottone e il Presidente del Consorzio “Comunità Sensibile” Pasquale Coppola. I due sono venuti alle parole grosse in pieno centro cittadino, e solo grazie all’intervento dei presenti si è evitato che la situazione degenerasse. Coppola, notoriamente vicino all’amministrazione e cofondatore della civica Insieme Possiamo, è accusato di essere tra i tessitori che ruotano intorno al gruppo degli oramai ex dissidenti: Paolo Attianese e Antonella Vaccaro. Di certo è stato tra le colombe che hanno lavorato per evitare il voto di sfiducia di febbraio. Una operazione che vedrà il suo epilogo la prossima settimana, quando sarà svelato l’ultimo nome della giunta Salvati. Sarà un nome esterno e ben noto tra i corridoi di Palazzo Mayer. Nonostante ciò l’esecutivo resta con il bollino della scadenza fissato per fine anno. I sette rappresentano l’accordo post sfiducia, ma non sono ancora espressione di un equilibrio politico tra le fila della maggioranza. Questo perché i diversi mutamenti tra le cinque liste della coalizione hanno stravolto gli assetti usciti dalle urne nel 2019. Restano senza assessori Insieme Possiamo, in Consiglio con Ida Brancaccio, e Salvati Sindaco, che conta su Antonio Carotenuto e Laura Semplice. Non è esclusa anche una revisione dei capisettore e dirigenti ex 110, con il nuovo piano del fabbisogno di personale. Nel frattempo, l’accordo presentato dal sindaco alla sua squadra, e non ancora sottoscritto dai dissidenti, vede già sfumare dal cronoprogramma alcuni importanti punti. Su tutti l’approvazione del bilancio entro il 31 marzo e la cessione delle farmacie. Se per queste ultime si cerca di sanare il contenzioso con il Cfi, sul bilancio si è ancora in alto mare, con i settori che ancora non hanno fatto pervenire tutti i peg.

Adriano Falanga