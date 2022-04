Angri. I dipendenti superstiti lamentano un forte rallentamento delle attività d’ufficio per mancanza di computer capaci di sopperire ai flussi di lavoro da evadere

Angri. Computer vecchi: paralizzate le attività d’ufficio

Il comune non denuncia solo la mancanza di personale, oramai ridotto a poche decine di unità. Negli uffici dell’ente di Piazza Crocifisso è chiaro il disagio che si registra anche per il progressivo peggioramento della qualità del lavoro. I dipendenti superstiti, all’ondata di pensionamenti, lamentano un forte rallentamento delle attività d’ufficio legata maggiormente alla mancanza di computer capaci di sopperire ai flussi di lavoro da evadere nei tempi necessariamente stretti.











Apparato tecnologico obsoleto

L’apparto teologico del comune è da tempo diventato obsoleto e poco funzionale, computer lenti e spesso scollegati alla rete interna rendono impossibile i processi lavorativi dei dipendenti costretti ad “arrangiarsi”. Non è mai stato effettuato un “upgrade”, un aggiornamento delle macchine. Mancano le figure tecniche e l’ultimo ingegnere informatico in forza al comune, arrivato tramite il famoso “concorsone”, non è stato riconfermato. Tutti gli uffici sono stati travolti da questo “bug” tecnologico: dall’anagrafe, dove sono più evidenti i disagi, fino all’ufficio Suap.







L’amministrazione vive nel mondo dei sogni

Chiamati in causa gli amministratori fanno spallucce additando, come di frequente, questi problemi alla mancanza di cassa che però nessuno si preoccupa di rimpinguare. La maggioranza dei “selfie” vive nel mondo dei sogni.

Luciano Verdoliva