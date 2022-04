Angri. Polizia locale in lutto, è venuto a mancare Angelo Mauri

Angri. Grave lutto per la Polizia Locale. È venuto a mancare l’assistente capo Angelo Mauri già in pensione da breve tempo

Grave lutto per la Polizia Locale di Angri. È venuto a mancare l’assistente capo Angelo Mauri già in pensione da breve tempo. A dare la notizia è stata la Comandante Anna Galasso con un post sul proprio profilo Facebook nel quale ha voluto comunicare il triste lutto che ha colpito i caschi bianchi di Viale Michelangelo: “Oggi una dura perdita per il comando di Angri è deceduto l’assistente capo Angelo Mauri. Siamo tutti affranti dal dolore. Alla famiglia tutta esprimiamo con grande dolore la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze” ha scritto l’ufficiale.

Un agente stimato

Angelo Mauri da tempo in forza al Comando della Polizia Locale, era una persona benvoluta e stimata non solo da tutti i colleghi, ma anche da tutti i cittadini che ne conoscevano doti, bontà e l’amore per la montagna.

Il cordoglio del Sindaco

Anche il sindaco Cosimo Ferraioli ha espresso cordoglio per la perdita di Mauri. Il primo cittadino dal suo profilo social ha scritto: “L’ Amministrazione Comunale e tutta la città di Angri si stringono al dolore che ha colpito la famiglia e il Comando della Polizia Locale per la perdita dell’Assistente Capo Angelo Mauri. Un uomo al servizio della comunità sempre presente e disponibile, un vero amico, come lo ricordano i suoi colleghi del Comando e coloro che l’hanno conosciuto in servizio. Condoglianze alla Famiglia, riposa in Pace Angelo”.

