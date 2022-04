Easyrain, salvare vite quando l’asfalto è bagnato

Sicurezza stradale: questo l’obiettivo della pmi innovativa Easyrain che ha brevettato il primo sistema attivo contro il fenomeno dell’aquaplaning. Due i sistemi di sicurezza che soddisfano i requisiti specifici delle case automobilistiche ideati e realizzati dal team guidato dal Ceo Giovanni Blandina e presieduto da Heinrich Gerhard Schuering.

Il Digital Aquaplaning Information (DAI) è un sensore virtuale in grado di capire se la guida è sicura su strade bagnate. Giunto alla versione software 3.6, riconosce la presenza di acqua sull’asfalto, discriminando differenti livelli di pericolosità grazie ad algoritmi predittivi proprietari. Informa il conducente attraverso un sistema di warning all’interno dell’HMI. È pronto per tutti i veicoli, anche a guida autonoma ed elettrici. Non necessita di ulteriori sensori.

L’Aquaplaning Intelligent Solution (AIS) è il primo sistema di sicurezza attiva capace di contrastare efficacemente il fenomeno aquaplaning, ripristinando l’aderenza degli pneumatici ed il controllo del veicolo grazie ad un getto d’acqua controllato iniettato di fronte agli pneumatici anteriori. L’AIS salva vite, impedendo l’insorgere di incidenti su strade bagnate.

Il sodalizio torinese vanta partner d’eccezione: Italdesign, Bosch, Picasso Automotive, Mat Works, MegaRide, I3P Incubatore Politecnico di Torino, Kineton e DSpace.

Dopo l’ultimo successo ottenuto con il primo posto al Clepa, la più grande e autorevole associazione mondiale di produttori e fornitori Automotive, conquistando il premio speciale per le PMI nella categoria Sicurezza, i tecnici della società con sede a Rivoli sono già al lavoro per sviluppare il secondo sensore virtuale in grado di rendere la guida più sicura su ghiaccio e neve.

Si chiama DSI – Digital Snow Information, e sarà parte dell’EDP – Easyrain Digital Platform, un insieme di sensori virtuali per varie superfici stradali in grado di discriminare la presenza di vari livelli di acqua sul manto stradale. Lo sviluppo delle nuove tecnologie è stato favorito dal nuovo aumento di capitale del valore di 5 milioni di euro, sottoscritto da Indaco Venture Partners Sgr e Progress Tech Transfer, che ha deciso di supportare Easyrain in questa importante fase di crescita.

La sinergia tra sviluppo tecnico e processo finanziario rappresenta la consacrazione definitiva della società: da PMI innovativa ad azienda leader nell’ambito della sicurezza stradale.