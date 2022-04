Pompei. Si riparla di allagamenti a Fontanelle

“Ci è mancato in questi giorni di delusione e disperazione il sostegno morale dei personaggi (politici e tecnici) che avevamo incontrato all’inaugurazione dei lavori fognari e sono entrati nelle foto pubblicate dai social del Comune di Pompei”. La lamentela parte dai residenti di via Provinciale Fontanelle, un vero e proprio quartiere di periferia, diviso tra i comuni di Pompei e Castellammare di Stabia. Vi risiede una comunità solidale che negli anni ha portato avanti dure battaglie civili sotto la guida di un prete e che recentemente aveva intravisto la soluzione ad antichi problemi idrologici con l’apertura di un cantiere edile nel quadro delle iniziative avviate dalla regione Campania per eliminare gli allagamenti, in un vasto territorio alla foce del Sarno, dovuti a complessi fattori tra i quali la mancanza di una rete fognaria. “I lavori dovevano partire fin dall’autunno del 2020 ma a causa della pandemia furono rimandati fino alla primavera del 2021. – Ha riferito l’ex consigliere comunale Aniello di Maio, che ha fatto parte della cordata che ha portato Carmine Lo Sapio alla fascia tricolore ed ha partecipato per 6 mesi all’assise pompeiana prima di lasciare il posto a Pina Piedipalumbo, che aveva presentato ricorso amministrativo – prima e durante il mio mandato mi sono attivato per far incontrare i residenti con Mario Casillo, Carmine Lo Sapio, la società appaltatrice e i tecnici Gori allo scopo di comunicare tempi e modi dei lavori pubblici fognari, coinvolgendo le famiglie del quartiere in un’iniziativa che avrebbe dovuto cercare le soluzioni migliori allo scopo di non danneggiare il commercio e l’economia di quartiere. Il riferimento è alla celerità dei lavori dal momento che l’iniziativa avrebbe ostacolato la circolazione automobilistica su una strada che presenta scarse alternative. Al contrario il cantiere è stato costretto ad interrompere I lavori frequentemente a causa delle piogge abbondanti che hanno fatto risalire la falda acquifera sottostante, ostacolando lo scavo e la prosecuzione dell’opera. Gli operai hanno sempre collaborato con la popolazione ma i nodi alla soluzione dei problemi sono stati più duri della previsione”– ha concluso Di Maio che ha spiegato che il progetto prevede che per eliminare definitivamente gli allagamenti la definizione degli impianti paralleli in via Vecchia Fontanelle e il collettore che dovrà ad assorbire le acque piovane provenienti da Santa Maria la Carità e Gragnano. Recentemente Aniello Di Maio con un suo documento indirizzato al suo capo politico Lo Sapio ha chiesto il suo intervento e, indirettamente ha chiamato in causa il personaggio politico che ha maggiormente impegnato la reputazione nell’iniziativa. Vale a dire il capogruppo P.D. alla regione, Campania Mario Casillo. In conclusione si deve trovare al più presto una soluzione per concludere l’opera fognaria bene e presto perché con gli allagamenti di questa settimana i disagi delle famiglie di Fontanelle sono stati enormi.