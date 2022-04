Scafati. La nota di “Insieme per Scafati” sulla nomina del settimo assessore

I consiglieri comunali di opposizione della coalizione “Insieme Per Scafati” commentano così l’evento che ha investito la città di Scafati questa mattina con la nomina d’assessore promossa dal Sindaco Cristoforo Salvati nei confronti di Gennaro Avagnano:

“Tanto tuonò che piovve. Salvati annuncia finalmente il suo settimo assessore, dopo l’ennesimo rimpasto di giunta, questa volta a rate. Si conclude così, nel peggiore dei modi, e cioè con una operazione di trasformismo, l’ennesima brutta pagina di politica della nostra città. Dove non contano la volontà degli elettori, i programmi e le idee, ma solo una concezione della cosa pubblica simile al Mercante in Fiera. E così, chi voleva sfiduciare il Sindaco si ritrovò assessore.

Ci auguriamo a questo punto anche in chiarimento degli amici dei 5 Stelle, che mentre a livello nazionale contribuiscono a costruire il fronte progressista, immaginiamo siano a disagio a governare a Scafati assieme alla destra di Fratelli D’Italia.

I CONSIGLIERI COMUNALI DI INSIEME PER SCAFATI

MICHELE RUSSO

MICHELANGELO AMBRUNZO

ALFONSO CAROTENUTO

MICHELE GRIMALDI”