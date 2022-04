Scafati. Volontari in azione per riqualificare la frazione di Marra.

La comunità di contrada Marra unita per riqualificare le proprie strade contro l’abbandono delle periferie. Nella giornata di sabato 2 Aprile al confine tra i comuni di Scafati e Boscoreale un gruppo di cittadini si è riunito con il compito di pulire diverse zone del quartiere periferia delle due città. Una scelta nata dai residenti e promossa dall’assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio Camillo Auricchio, abitante dell’area, che insieme si sono organizzati con scopa e paletta per rendere più vivibili diverse zone del quartiere che erano nelle mani dell’incuria e del degrado. Il gruppo di volontari si è coordinato insieme le società partecipate dei due comuni Acse Spa e Ambiente Reale sulle modalità di raccolta e ritiro di rifiuti, che hanno riguardato soprattutto erbacce e scarti urbani. Al centro degli interventi degli attivisti le strade interne dell’area, su tutte via San Francesco, via Zaffaranelli e l’area antistante la chiesa della Santissima Vergine del Suffragio, pulite nonostante una giornata pessima dal punto di vista meteorologico. Volontariato per il territorio che rappresenta anche un intervento importante rispetto le situazioni di estremo disagio dovuti agli allagamenti nell’area che trasportano di fatto polveri e materiali lungo i cigli delle strade, simbolo di un attaccamento ancora vivo verso la propria casa. “Si è formata una comunità di persone volenterose di poter dare un contributo importante al proprio quartiere a prescindere da tutte le difficoltà che si vivono come il tema della periferia o i disagi accaduti in questi anni, dagli allagamenti alla microcriminalità.” Spiega l’assessore Camillo Auricchio, uomo di istituzione ma molto felice di vedere cittadini pronti ad attivarsi:” E’ importante per il Comune di Scafati avere gruppi di quartiere formate da persone che vogliono impegnarsi per il bene della città. L’amministrazione deve fare i conti con tante difficoltà, e nonostante un impegno importante per poter garantire l’ordinario, al momento solo l’apporto di una società civile interessata e in movimento sul proprio territorio può veramente aiutare alcune periferie della città ad uscire fuori da situazioni di degrado, iniziando a rilanciare la città. ”. Gli attivisti nelle prossime settimane continueranno a compiere attività di clean up, aspettando di avere la possibilità di riqualificare ulteriormente piazze e strade con l’installazione di panchine, giostrine o piccole strutture utili alla cittadinanza.