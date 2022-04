Nocera Inferiore. Nuovo inquietante episodio di criminalità in città. A essere preso di mira in città è un escavatore del cantiere di via Napoli

Nocera Inferiore. Nuovo attentato, le parole del sindaco

Nuovo inquietante episodio di criminalità in città. A essere preso di mira in città è un escavatore del cantiere di via Napoli. Il mezzo meccanico parcheggiato impegnato nei lavori per la pista ciclabile è stato oggetto di un colpo di pistola sparato in un vetro. Sull’episodio le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, al comando del tenente colonnello Rosario Di Gangi. Il nuovo atto intimidatorio si aggiunge ad altri episodi criminosi registrati negli ultimi mesi. Le parole del primo cittadino Torquato.







La nota del sindaco

“Apprendiamo dell’ ennesimo episodio criminale sul quale indagano i carabinieri di Nocera verificatosi nottetempo nei pressi del cantiere di via Napoli con l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco ai danni di un mezzo di lavoro della ditta incaricata dei lavori, sebbene ospitato in altro luogo presso un’azienda privata. In attesa dello sviluppo delle indagini, il progredire di episodi simili ci allarma notevolmente. Ci preoccupa ulteriormente in ragione della pioggia di finanziamenti e dei relativi appalti che, di qui a breve, al termine del mio mandato, arriverà in città, grazie ai fondi del PNRR acquisti o acquisendi da questa Amministrazione, e che troveranno futura gestione al termine della tornata elettorale. In questa direzione di massima attenzione vanno anche le parole del Ministro per il sud, onorevole Carfagna e della Procura Distrettuale Antimafia delle scorse settimane, giustamente preoccupata per gli appetiti criminali e del loro possibile interessamento agli appalti pubblici. In ragione di ciò e al fine di preventivare, fin da subito, ogni miglior azione a tutela della legalità, l’Amministrazione avvierà mio tramite una richiesta d’incontro presso la Prefettura, anche con le Forze dell’Ordine. La finalità è quella di avviare ogni possibile azione concertata e preventiva di tutela dell’interesse pubblico della sicurezza e della legalità”

ReCRO