Pagani. De Prisco: possibili nuove assunzioni al comune

Il sindaco Raffaele Maria De Prisco confida nella possibilità di nuove assunzioni da integrare nell’esiguo organico del personale comunale. Alcuni fondamentali passaggi, come il via libera in consiglio comunale e la successiva autorizzazione governativa, potrebbero essere il nodo cruciale per lo sblocco delle assunzioni per l’ente di Piazza D’Arezzo.

Il servizio è di Tiziana Zurro