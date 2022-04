Pompei. La città partecipa alla BIT 2022

L’Amministrazione comunale di Pompei ha comunicato l’intenzione di partecipare alla BIT 2022 dal 10 al 12 aprile. a città di Pompei sarà presente con un suo stand: Area Leisure, Padiglione 3, Stand G91 ed ha dichiarato l’intenzione di puntare sulla qualità dell’offerta turistico-culturale per far fronte alla crescita esponenziale della domanda.

L’obiettivo per una Città turistica internazionale come Pompei é sempre quello di di mantenere il ruolo di protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2022, uno dei principali mercati dove favorire l’incrocio tra domanda e offerta tra gli operatori del settore.

Il Comune dal suo canto ha il ruolo istituzionale di sostenere l’incremento dei flussi turistici nella nostra Città, veicolandoli verso le numerose proposte culturali e artistiche favorite da una tradizione ricettiva molto diversificata e di qualità, sia in ambito alberghiero sia extralberghiero.

“Dopo la pandemia e la flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale – ha fatto sapere il Comune di Pompei con un comunicato.- Pompei riparte da Bit 2022, uno degli appuntamenti più attesi del mondo del turismo internazionale. per promuovere la città, sviluppare relazioni e business, scoprire in anteprima i prodotti, trovare nuove soluzioni e intercettare nuovi trend per progettare un’offerta coerente con le esigenze dei turisti”.