Scafati. Ha le ore contate il ladro in diretta

“Adesso subito me ne vado, chiudi la porta, str…a”. Sembra un “delicato” invito di qualcuno che sta lasciando libero il parcheggio ad uno che va di fretta, ma in realtà si tratta di un ladro d’auto intento a compiere il suo furto, rivolgendosi ad una donna che lo stavo filmando. Siamo a Scafati, in via Pietro Melchiade, pieno centro cittadino. A due passi c’è il Municipio, nella stessa strada il comando della Polizia Municipale e a 200 metri la tenenza dei carabinieri. E’ pieno giorno, e questo non scoraggia un topo d’auto che in giro per “lavoro”, si avvicina ad una fiat Punto vecchio modello, di colore grigio, e con abile maestria, tipica di chi è un esperto in furti d’auto, apre la portiera e sedendosi, comincia ad armeggiare con lo sterzo. La scena non possa inosservata ad una donna, probabilmente residente del posto, che avendo notato tutto, prende il suo telefono e cominciare a filmare l’uomo. Il ladro non si scompone, continua a forzare lo sterzo fino a che la donna non aprirà lo sportello. A questo punto lui, indispettito, piuttosto che scappare richiude lo sportello con forza, pronunciando quelle parole e offendendo la donna, che stupita, ripeteva ad alta voce “di chi è l’auto, ma la sta rubando”. Tempo di pronunciare quelle parole che l’auto va in moto, e si allontana con il ladro alla guida. Il video è diventato virale sul web, e grazie a questo, l’uomo, che soltanto in un secondo momento si coprirà il volto, potrebbe essere presto identificato. L’episodio è stato denunciato alla vicina tenenza dei carabinieri, ed è avvenuto pochi giorni fa. I militari hanno acquisito le immagini ed avviato le indagini. Nella stessa mattinata i carabinieri hanno ricevuto anche un’altra denuncia per tentato furto, e non si può escludere che posa essere stato lo stesso malvivente, prima di portare a segno il furto della Punto. “E’ incredibile l’arroganza dei ladri – si legge nei tanti commenti in rete – in pieno giorno, e nonostante fosse filmato, non ha abbandonato il suo criminale tentativo di furto”. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore.

Adriano Falanga