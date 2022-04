Scafati. L’amministrazione Salvati corre sul bando di Direzione dei lavori del bene confiscato in via Aquino

Un altro salvataggio in extremis per il Comune di Scafati, che dopo il pressing sul Fondo Agricolo Nicola Nappo prova a recuperare i finanziamenti relativi al bene confiscato di via Aquino. Continua il lavoro dell’amministrazione Salvati volto a ridare alla cittadinanza alcuni dei possedimenti storici in mano ai grandi clan del territori. Al centro dei lavori degli uffici comunali c’è ora il bene confiscato al clan Sorrentino nel 2009, sul quale è attivo un ragionamento di riqualificazione dell’area mettendo al centro l’azione sociale del progetto “Le Dimore di Iside”, che prevede anche un centro di antiviolenza dedicato alle donne. Un programma promosso ai tempi dalla commissione straordinaria che si insediò al posto della scorsa amministrazione comunale, la quale iniziò una fitta relazione con il Ministero dell’interno per far rientrare il terreno all’interno dei finanziamenti del progetto PON “Legalità”. Una situazione per nulla scontata, visto che i Prefetti Manara e Sempreviva hanno dovuto richiedere uno specifico incontro a Roma per chiedere l’assenza di somme da anticipare per l’ente, senza far pesare eventuali lavori che avrebbero complicato la situazione finanziaria del Comune che stava entrando di fatto all’interno del Piano di Riequilibrio Pluriennale. Un grande lavoro istituzionale che però non ha visto seguito dall’insediamento dell’amministrazione Salvati, che ha rischiato seriamente di perdere i finanziamenti per via degli uffici comunali in completo caos. Negli scorsi giorni però c’è stata finalmente una prima importante notizia, che vede l’apertura di una gara d’appalto dell’amministrazione con l’obiettivo di affidare il servizio di ingegneria per la direzione dei lavori. Con determina dirigenziale n.61 del responsabile di settore “Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio” arch. Erika Izzo si dà indirizzo al MEPA con carattere di <<estrema urgenza>> di bandire una gara d’appalto dal valore di oltre 60 mila euro, atto fondamentale <<al fine di scongiurare la perdita del finanziamento.>>. Questo atto iniziale salva di fatto il progetto “Le Dimore di Iside”, ma è evidente come sul bene di Via Aquino deve concludersi un percorso iniziato ormai nel 2018. La buona notizia in merito è che pare evidente che la pressione esercitata dalle associazioni di riferimento nei confronti del primo cittadino Cristoforo Salvati e del Prefetto di Salerno Francesco Russo, protagonisti di una riunione nelle scorse settimane nella quale sono stati definiti tappe e obiettivi da seguire obbligatoriamente per il recupero dei beni confiscati della città, stia dando finalmente i suoi frutti.