Pompeii. Rinascita primaverile negli Scavi

È un bel vedere il dialogo primaverile tra natura e archeologia negli Scavi di Pompei. È il rinnovarsi del ciclo della vita che si confronta con la memoria. Uno spettacolo incomparabile che commuove le anime sensibili. Uno dei motivi del boom di visitatori nel Parco Archeologico di Pompei in questi giorni che precedono le vacanze pasquali ed i ponti di primavera. Il turismo nel Parco archeologico sta registrando i numeri antepandemia.

La speranza

La primavera coltiva la speranza negli animi di superare la nostalgia dovuta al male con una stagione di pace.















La fioritura di albicocchi e mandorli é quasi al termine nelle aree verdi negli Scavi di Pompei intanto nel manto erboso delle aiuole fanno capolino le prime orchidee. Una specie di fiore vale l’antico nome generico Serapis ispirato al dio greco-egiziano della fertilità e della medicina, adottato da Dioscoride e Plinio per indicare alcune orchidee; quello specifico, vomeracea suggerisce la forma della parte esterna del labello (epichilo) che ricorda il vomere dell’aratro.

Le orchidee del genere Serapias, per assicurare l’impollinazione ospitano, all’interno del casco dove è posto l’ipochilo e il gimnostemio, gli insetti pronubi che trovano un caldo ed asciutto rifugio per difendersi dalla notte ancora fredda, che, in tal modo, vengono a contatto col polline.

“Non sempre camminare a testa bassa è segno di remissione… Le orchidee: esseri prodigiosi, inverosimili, figlie della terra sacra, dell’aria impalpabile e della calda luce”. Guy de Maupassant by #pompeigreen