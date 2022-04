Scafati. Avagnano neo assessore: “io sentinella critica e indipendente”

Come era prevedibile, la nomina di Gennaro Avagnano in giunta, quale espressione dei dissidenti Paolo Attianese e Antonella Vaccaro, ha scosso gli addetti ai lavori e sollevato polemiche bipartisan. In maggioranza i consiglieri Laura Semplice e Antonio Carotenuto paventano addirittura un passaggio in minoranza.

Assessore, partiamo dalle polemiche. Lei è noto per essere stato il “Grillo parlante” dell’attivismo. Dal m5s ad una giunta di centrodestra, cosa è cambiato? “Dopo 10 anni di intenso attivismo, di guerre politiche, di continui scontri era il momento di passare dalla critica all’azione. Proprio in uno dei momenti più critici. Poi lo dovevo fortemente ai consiglieri Attianese e Vaccaro, con cui da tempo c’è un feeling politico, una convergenza di idee, di progetti, di visione amministrativa che ora devono diventare realtà. Hanno sempre chiesto che questa amministrazione cambiasse rotta, il mio ruolo sarà principalmente questo. Condividerò con loro ogni merito se ci dovessi riuscire, a me ne assumerò invece personalmente ogni responsabilità se tutto ciò non dovesse accadere. Una decisione la mia molto dibattuta, una sfida a cui dopo una lunga riflessione non mi sono potuto sottrarre. È dura lo so, ma questo è ancora più avvincente”. Lavori pubblici, sport, partecipate e avvocatura: Le sue sono deleghe importanti. Da dove partirà? “La visione e la lungimiranza politica non deve limitarsi solo alle deleghe ma a fare squadra e fare leva sulla sinergia delle forze in campo. È importante partire dalle varie interlocuzioni che ci sono state con il Sindaco, nelle quali sono state evidenziate le criticità amministrative. Ad esempio sarà fondamentale l’esternalizzazione dei tributi, perché puoi avere tutte le deleghe che vuoi, tutte le buone intenzioni, ma senza soldi “non si cantano messe”. Sulle deleghe faremo un punto prima del bilancio previsionale e vedremo se c’è stata una svolta o meno. Gli annunci non mi piacciono, meglio parlare di cosa si è fatto”. Giuseppe Sarconio (consigliere del M5S) cosa le ha detto? La sua attività politica era legata a doppio filo con la sua. “Giuseppe mi ha fatto i suoi complimenti, gli stessi che mi sono giunti da altri componenti della minoranza. Qualsiasi cosa avrà bisogno sono e resto a sua disposizione, come lo sono per ogni cittadino e ogni consigliere nel pieno rispetto delle istituzioni”. Si definisce un indipendente? O un assessore politico? La mia entrata in giunta è stata voluta dai consiglieri Attianese e Vaccaro, due indipendenti, se tanto mi dà tanto. Quello che posso dire è che non sarà una “poltrona” a fermare la mia indole critica alla continua ricerca di soluzioni e cosa non va. Poi avrò accanto Paolo ed Antonella, che mi aiuteranno e saranno da sprono in tutto”.

Adriano Falanga