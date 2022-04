Scafati. Traballa la maggioranza. Dimissioni contro Avagnano

I consiglieri di maggioranza Laura Semplice e Antonio Carotenuto, hanno costituito il gruppo Noi per Scafati, e contestualmente, hanno rimesso nelle mani del sindaco Cristoforo Salvati la presidenza della commissione Politiche Sociali (Semplice) e la delega alla Protezione Civile (Carotenuto).

Dissenso

Sullo sfondo il dissenso per il metodo che ha portato alla nomina in giunta di Gennaro Avagnano. I due non escludono di passare in minoranza.

Adriano Falanga