Nocera Inferiore. Traffico: al via i lavori per il “ring viario”

Un importante lavoro è in fase di realizzazione nell’ambito delle attività per la nuova pianificazione di viabilità. È il cosiddetto “ring viario” della città con interventi di segnaletica orizzontale e verticale e direzionali e rifacimenti della sede stradale. I lavori, secondo quanto afferma in una nota il sindaco Manlio Torquato, si svolgeranno di notte inizieranno l’11 aprile prossimo. La fine dei lavori è prevista entro l’ultima decade di maggio. Il contratto d’appalto sarà pari a 685.000,583,69 €. L’impresa esecutrice è quella di Gallo Giovanni Srl di Angri.

Il progetto, si propone l’individuazione di un “ring viario”, che consenta di convogliare il flusso veicolare nelle principali direzioni d’interesse senza interessare il centro cittadino.

Le strade interessate dal “ring viario”

A essere interessate dal “ring viario” sono: via Napoli, via Rea, Via Pucci, via Vico, il cavalcavia Mancuso, via Vitolo, via Lamberti, via Atzori, via Gabola e il cavalcavia omonimo. Il percorso ad anello avvolge l’intero centro cittadino e, grazie alla sua conformazione, consente di raggiungere i comuni limitrofi di Pagani e Nocera superiore, le aree periferiche a nord, nonché il casello autostradale della A30 attraversando la città, pur tuttavia, senza interessare il centro cittadino. Inoltre, al contempo consente di accedere alle aree di parcheggio a ridosso del centro cittadino marginalmente.







Gli interventi principali.

L’obiettivo principale del presente progetto è comunicare in modo semplice ed immediato ai conducenti dei veicoli come raggiungere i principali siti di interesse percorrendo i principali assi viari che individuano il range viario evitando il centro cittadino. La scelta principale consiste nell’impegno di segnaletica orizzontale e verticale dedicata, che dia maggior risalto al “ring viario”, rispetto all’intero sistema di assi viarie cittadini, consentendone l’immediata percezione da parte degli utenti che lo percorrono. In aggiunta la segnaletica verticale orizzontale dedicata, al fine di dare maggiore risalto al “ring viario”, si provvederà anche all’istallazione di marker stradali all’interno delle zebrature spartitraffico in corrispondenza delle principali intersezioni stradali. Previsti anche interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento del manto stradale per alcuni tratti.

