Orchestra “Città di Sarno”: musica ed emozioni per i 25 di Don Roberto

“Une nuit avec Bizet”- Concerto dell’Orchestra “Città di Sarno” in omaggio a Don Roberto Farruggio per i 25 anni di sacerdozio

Sarno. L’Orchestra Città di Sarno festeggia i 25 anni di sacerdozio di Don Roberto Farruggio, parroco dell’unità pastorale “Parrocchie centro Sarno”, con uno straordinario Concerto sinfonico. L’OCS, composta da un organico di 50 giovanissimi studenti presso i Conservatori della Campania, ha incantato il pubblico con un repertorio sinfonico brillante, guidando gli spettatori accorsi nella monumentale chiesa di San Francesco d’Assisi in Sarno attraverso la riscoperta delle celebri melodie dell’Arlesienne e della Carmen di George Bizet, capolavori indiscussi del patrimonio musicale Europeo.

Nel corso di una serata magnificamente condotta dal dottor Vincenzo Cerrato, presidente della Pro Loco cittadina e membro del direttivo ACI Salerno, i giovanissimi esecutori (tutti con meno di 25 anni) hanno magistralmente eseguito un repertorio di indubbia difficoltà, muovendosi con agilità tra i passi d’orchestra affidati ai solisti Antonietta Lamberti (arpa), Raffaele Ficuciello (flauto), Martina Salvati (oboe), Giovanni Pepe (clarinetto), Gaetano Pio D’Auria ed Emanuele Iozzino (trombe), Alfonso Comunale (violino di spalla), Marco De Caro e Chiara Ricciardi (violino II), Miriamo Romei (I viola), Manuel Attia (I violoncello) e Mariagaia Caiazza (soprano).







Il direttore

A dirigere l’ensamble è stato il giovanissimo Celestino Pio Caiazza, studente presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, già Direttore Artistico e membro fondatore dell’Orchestra. “Sono orgoglioso di poter assistere alla crescita di questi giovani – esordisce il festeggiato don Roberto Farruggio – il loro essere portatori di cultura rappresenta un motivo d’orgoglio per me e per le nostre tre comunità parrocchiali, che da un anno ormai seguono con interesse e passione le iniziative costantemente proposte”.

“Questa è una palestra per tutti – ha affermato il Geometra Ciro Robustelli, Presidente dell’Orchestra e del Lions club San valentino Sarnica gens – per questi giovani che hanno la possibilità di sperimentare sul campo ciò che imparano nei Conservatori, e per tutti noi che possiamo prendere esempio dalla loro grinta e passione, per rieducarci alla bellezza dell’arte e della musica. Grazie al caro don Roberto e all’Amministrazione Comunale per aver manifestato fin da subito un forte interesse per le nostre proposte: puntiamo a fare sempre di più, lo dobbiamo ai giovani”.















Canfora: “Una proposta di alto livello”

“Con una proposta di così alto livello, questi giovani hanno dato nuovamente prova di essere pienamente capaci di offrire nuova linfa al nostro territorio, e soprattutto di creare una forza aggregante mai vista prima, considerata la provenienza da ogni parte della Campania dei giovani esecutori e delle loro famiglie – dichiara il Sindaco Giuseppe Canfora – la nostra amministrazione, attraverso la mia personale vicinanza e quella della prof.ssa Annamaria Della Porta, sarà sempre dalla loro parte, e anche sta sera confermiamo pubblicamente l’impegno ad incentivare sempre di più le loro attività, a partire da una totale apertura delle porte del nostre Teatro a tutto ciò che con la loro passione potranno donarci”.











“Il risultato di questa serata è frutto di un grande lavoro di squadra: le Istituzioni, da un lato, ci stanno offrendo tante occasioni importanti di crescita – dichiara il giovane direttore artistico Celestino Pio Caiazza – e dall’altro ci siamo tutti noi, che con tanta passione stiamo costruendo una realtà che valorizzi i nostri studi a partire dai territori; la nostra forza è l’unione, siamo consapevoli che insieme si va lontano, con la certezza che grazie al lavoro di ciascun membro della nostra realtà possiamo costruire una proposta di alto profilo. Il nostro obiettivo è quello di formarci umanamente e professionalmente, diffondendo sui nostri territori attraverso la musica l’inestimabile valore della bellezza”.

Avvolta dal calore e dagli applausi del pubblico, l’Orchestra Città di Sarno dà appuntamento agli astanti a Sabato 7 Maggio per una serata in memoria delle vittime dell’alluvione del 5 Maggio ’98 presso il Teatro Comunale “L. De Lise”.