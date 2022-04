Salerno – Baronissi, tamponamento sulla A2, interviene l’ANAS

Campania, Anas: per tamponamento tra due mezzi pesanti ed un veicolo leggero, rallentamenti sulla A2 ‘Autostrada del mediterraneo’ – in direzione sud – tra gli svincoli si salerno e baronissi. Tempestivo intervento della Squadra Anas con il soccorso meccanico per liberare una corsia

Il tamponamento

A causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti ed un veicolo leggero, avvenuto sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, all’interno della galleria ‘Cologne (km 5,000), si registrano rallentamenti – in direzione sud – tra gli svincoli di Salerno e Baronissi.

Grazie al tempestivo intervento della Squadra Anas, si è riusciti in un breve arco di tempo ad intervenire con il soccorso meccanico sbloccando il traffico e liberando una corsia, in una tratta autostradale particolarmente trafficata, con un flusso di oltre 2000 veicoli l’ora.

Coadiuvati dal personale del 118 e della Polizia Stradale è stato possibile effettuare in breve tempo l’intervento di soccorso ad una persona rimasta ferita nel sinistro.

Raccomandazioni per gli automobilisti

