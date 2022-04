Angri. Malafronte: un comune tecnologico ed efficiente (video)

Angri. Malafronte: un comune tecnologico ed efficiente

L’Assessore alle innovazioni tecnologiche Angela Maria Malafronte annuncia l’approvazione del Piano pluriennale d’investimento per l’adeguamento del sistema informatico. Il culmine per il nuovo upgrade avverrà con il passaggio in CLOUD e la conseguente messa in sicurezza di tutti i dati dell’Ente. In dotazione l’acquisto di nuovi hardware in sostituzione di quelli ormai obsoleti in tutti i vari settori.











I servizi telematici

Entro fine aprile l’ente potrà beneficare delle procedure già in atto presso la Camera di Commercio che daranno una significativa accelerazione per gli adempimenti dell’ufficio SUAP.





Le App degli smartphone

L’ente procederà all’implementazione dei servizi dell’App Io e della piattaforma PagoPa. Novità anche riguardo il servizio per il rinnovo delle Carte d’identità Elettroniche l’ente suggerisce di effettuare una prima registrazione con relativo pagamento online sul sito del comune evitando così ulteriori attese allo sportello.

Il servizio è di Aldo Severino