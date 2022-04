Pompei. La guardia di Finanza ha scoperto un’estetista abusiva di origine russa

Faceva l’estetista abusivamente praticando trattamenti pericolosi per la salute dei clienti ma é stata scoperta dalla Guardia di Finanza che ha individuato a Pompei, in un locale seminterrato, uno studio per trattamenti estetici sconosciuto al Fisco, nel quale venivano effettuati ai clienti trattamenti pericolosi con iniezioni di filler e botulino senza alcuna abilitazione professionale.

I finanzieri hanno appurato che una donna di origine russa che pubblicizzava la propria attività su vari canali social, effettuasse verosimilmente iniezioni di filler senza i titoli abilitativi e le qualifiche obbligatorie per legge.

Durante il controllo, sono stati ritrovati, aghi per tatuaggi e relativo inchiostro, lampade uv, nonché confezioni di filler e botulino pronti per essere iniettati, oltre ad una serie di medicinali con descrizione esclusivamente in lingua russa non commerciabili in Italia. Le Fiamme Gialle hanno anche rinvenuto la somma di 10.000 euro in contanti, presumibile provento dell’attività, suddivisi in buste su cui era scritto “tatuaggi” e “filler”. L’attività profgessionale abusiva e il possesso di significative somme di denaro da parte della donna è risultato anche in contrasto con il suo stato di beneficiaria, sin dall’aprile del 2021, oltre 8.000 euro a titolo di Reddito di cittadinanza. La pseudo estetista è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria e segnalata all’INPS per i provvedimenti di competenza.