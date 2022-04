Pompei. L’amministrazione punta ad un Hub ferroviario coerente col PUC

Sono state mosse polemiche sulla stampa locale alla rinuncia dell’Amministrazione comunale di Pompei di presentare ricorso giudiziario contro il progetto Hub redatto da Rfi in forma definitiva dopo la decorrenza dei tempi prefissati per rettifiche in conferenza di servizi. A questo punto resta da verificare la disponibilità del Ministero Infrastrutture a recepire in fase di esecuzione alcune modifiche proposte dal Comune di Pompei in un’ottica di collaborazione tra Enti di natura diversa ma solidali nel puntare al miglioramento dell’immagine del monumento archeologico, Patrimonio Unesco, potenziando i servizi di collegamento col Parco archeologico di Pompei e il transito (e parcheggio) nell’area perimetrale (buffer zone) salvaguardando ambiente e paesaggio. Noi a suo tempo siamo stati dell’avviso (e lo abbiamo scritto) che sarebbe stato meglio risparmiare i 15 mila euro che sono serviti ad ingaggiare (a tempo scaduto) uno studio internazionale di architetti, che tra l’altro anziché presentare proposte migliorative ha redatto un progetto alternativo che non è stato recepito non solo perché presentato fuori tempo ma anche perché non coerente con l’intervento programmato. Ora che è stata abbandonata l’opzione del ricorso amministrativo per un tavolo di confronto pare ci siano buone possibilità di ottenere da Rfi (e dal Ministero Infrastrutture) una parziale revisione del progetto in fase di applicazione. A parlare è l’assessore ad urbanistica e lavori pubblici del Comune di Pompei che ha fatto in primis notare che, a Rfi dovrà adeguare il suo intervento urbanistico alle linee programmatiche del PUC in corso di definizione. “Il punto fermo per noi è quello di escludere la pedonalizzazione totale di via Plinio perché sarebbe un errore chiudere il transito automobilistico commerciale e privato tra la Pompei antica e quella moderna” Ha detto la professoressa Raffaella Di Martino della componente politica “Patto per Pompei” aggiungendo che il sindaco Lo Sapio ha fatto già qualche passo informale in tal senso, riportando positivi segnali di disponibilità da parte di Rfi. Si tratterebbe, secondo la gentile assessora, di aprire un tavolo di confronto allo scopo di adottare strumenti e accorgimenti che mantengano funzionalità di un’arteria fondamentale e dotata di una valenza storica per il territorio. Inoltre via Plinio è un collante indispensabile dell’economia locale ed una bretella parallela potrebbe essere utile per includere alcune attività ricettive e parcheggi oltre la gareggiata limitando il peso degli espropri. La nuova stazione Rfi su via Plinio dovrebbe essere raggiungibile anche da una parallela strada interna (cieca sul versante torrese) collegata alla via Stabiana. Infine il Comune avrebbe intenzione di ridisegnare il quadro complessivo dell’Area Scavi (via Plinio e piazza Esedra) sulla base dello studio di fattibilità dello studio di architetti internazionale, utilizzando ad hoc finanziamenti Pnrr. Resta da chiarire la funzione del tracciato tra stazioni di Rfi e di Circumvesuviana che rappresenta l’unico alibi per continuare a parlare di Hub. In ogni caso l’assessora Raffaella Di Martino ha tenuto a sottolineare peso e responsabilità d’indirizzo della dirigenza tecnica sulle decisioni che sono state prese dalla politica, comprese quelle sull’ingaggio di uno studio tecnico internazionale e l’opzione sulla migliore strategia per modificare (nel confronto con Rfi) il progetto hub, orientandolo al servizio del territorio.