San Marzano sul Sarno. La crisi politica: Zuottolo – Grimaldi, lettere di addio

La sindaca di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo spiega le ragioni dell’allontanamento dalla maggioranza di Franco Grimaldi. Le sue ragioni.

“Questa maggioranza ha l’obiettivo di lavorare per la comunità di San Marzano sul Sarno e non creare fazioni al suo interno. Chi non è propositivo per la città ed ha l’unico obbiettivo di criticare, screditare e attaccare ogni componente della mia maggioranza, compresa la sottoscritta, non è degno di stare in una squadra. Non è utile al progetto che abbiamo iniziato nell’autunno del 2020. Il consigliere comunale Franco Grimaldi, già una volta e a pochi mesi dalla prima nomina da assessore, non ha corrisposto la fiducia data. Pensando che il primo errore fosse per inesperienza ha riavuto la mia fiducia. E possono passare in secondo piano anche i risultati e obiettivi non raggiunti, ma non assolutamente le continue lamentele e accuse mosse nei confronti di tutti i componenti della mia maggioranza. Sono state continue – continua ancora Zuottolo – le richieste di avere ulteriori deleghe e sostituire quelle già assegnate. Attacchi alla persona dei consiglieri comunali, anche non appartenenti alla giunta. Attacchi ai familiari vicini a me e a questa maggioranza, buoni solo quando doveva essere candidato, ma poi non dovevano avere diritto di parlare perché non eletti. La cosa più grave è stata vedere arrivare cittadini in Municipio, mandati su sua indicazione, e invitati a chiedere cose impossibili, anche contro ogni norma amministrativa. Accusare costantemente ogni mio dirigente di non seguire le sue indicazioni e farmi chiamare da dirigenti di altri Enti, perché contattati sempre da lui pretendendo che ogni informazione o comunicazione dovesse essere vagliata sotto la sua vigilanza. Venerdì l’ho convocato per l’ultima volta con la speranza di rimetterlo in riga, ma senza speranza. I dettagli di quella conversazione rimarranno sempre privati, ma non ho voluto attendere un minuto in più e Franco Grimaldi ha definitivamente chiuso ogni tipo di rapporto con me. Ho spiegato le miei ragioni all’intera maggioranza comunale che da subito mi ha dimostrato vicinanza. Questa coalizione deve lavorare per il bene della città. Non può avere al suo interno una persona che parla male di tutti e con tutti si lamenta del lavoro altrui. Non possiamo stare dietro all’umore del singolo, perché conta solo la squadra. Se ha a cuore il bene della città lo dimostri anche da consigliere comunale e faccia tesoro degli errori. C’è da migliorare la vita di una comunità, quella marzanese. Questa è l’unica cosa che conta” dice la sindaca Zuottolo.







La replica e le parole del consigliere comunale Franco Grimaldi.

“Il sindaco mi ringrazia del lavoro svolto, del tanto lavoro svolto, forse troppo. Sono un professionista conosciuto da tutti e la mia forma mentis da ingegnere mi porta ad essere sempre abbastanza critico prima verso me stesso e poi verso gli altri specie se appartengono alla mia squadra sempre e solo nell’ottica di migliorare i servizi dei concittadini. Distinti e distanti da chi abbassa e sminuisce il dialogo ed il livello politico. Ti invito, se ci sono, a fare i nomi e dire i fatti delle persone che io avrei mandato sul comune da te e contestualmente ad assicurarti se ne erano stati investiti i dirigenti di competenza, loro si, delegati e garanti della correttezza amministrativa degli atti, beh sorrido, sorrido perché più e più volte ho incrociato persone sul comune che girovagavano in cerca di risposte a domande anche banali, cercando qualcuno che gli dicesse a chi rivolgersi per poter risolvere le loro problematiche, beh lo trovavano in me, sempre disponibile e sorridente ,e loro di più con me ,anche se gli dicevo questa cosa non si può fare !!! Non te ne faccio una colpa sia chiaro, sei nuova della politica, non dico giovane e inesperta perché non mi piace sminuire le persone specialmente se professionisti. Ho sempre cercato di fare da filtro tra la gente e te, per non appesantirti dei tanti problemi che attanagliano il nostro paese. Dopo l’aggressione verbale che subisti in consiglio comunale presi le tue difese e dissi in sala giunta a tutti i consiglieri di starti vicina come volevo fare io! Ho sempre cercato di dialogare con tutti, anche e soprattutto con chi la pensava diversamente da noi, ho voluto mantenere un rapporto di stima e ascolto con la minoranza consiliare anche per rispetto delle persone che loro rappresentavano per poterli avvisare dei cambiamenti. Si cambiamento sindaco, quello che noi dovevamo mettere in campo, almeno provarci, cambiare velocità, guardare al futuro ai giovani, riqualificare zone della città ormai inutilizzate e funzionalmente non adatte più alle esigenze dei cittadini. Ho cercato di aiutare sempre tutti mettendo a disposizione le mie competenze tecniche come sanno tutti i consiglieri e gli assessori. Screzi ce ne sono stati ma da parte di tutti e con tutti come in una famiglia dove tu dovevi essere la sorella maggiore, mediatrice e paciera. Non riesco a capire questa assurda caccia alle streghe, forse l’unico appiglio di una decisione sbagliata, la politica è altra cosa, fortunatamente la gente in questi mesi ci ha conosciuto e bene, Io ogni giorno in mezzo alla strada a supervisionare centinaia di interventi di Gori, Telecom ed Enel, gli altri? beh ai cittadini i commenti! Si sindaco altri enti perché nel mio paese che amo e che degnamente rappresento e dimostrato di amare, ero relegato a spettatore disarmato forse stavo diventando scomodo. Ed è per i miei tanti amici e concittadini che da me non subirai mai attacchi sterili, ma suggerimenti ed osservazioni per migliorare la vita ai cittadini. A livello personale non ho niente contro di te e la tua famiglia io sono una persona seria che sa scindere la politica da altre questioni, mi auguro per te e per il paese che, per il momento rappresenti, riesca a farlo anche tu. Ti chiedo di elevare il confronto politico e riportarlo nel luogo delegato, l’assise pubblica comunale” dice il consigliere comunale “libero e indipendente” Franco Grimaldi.