Angri. Evoluzione Danza: grandi promesse per il futuro

Realtà sportive. Il PalaVesuvio di Napoli ha portato fortuna a “Evoluzione Danza” unico gruppo sportivo della Campania in gara, a difendere i colori regionali nel campionato italiano di disciplina. La compagine di Colomba Cavaliere ha centrato l’obiettivo di rimanere nell’élite nazionale della disciplina con la riconferma in Serie A2 anche per il prossimo anno sportivo. Al PalaVesuvio si è svolta la finale della regular season dei Campionati Nazionali di Serie A1-A2-B di Ginnastica Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia. L’evento è stato organizzato proprio dal gruppo di Evoluzione Danza Angri con Colomba Cavaliere e Tiziana Gallo a guidare uno staff già con un certificato know – how acquisto nelle precedenti edizioni di Eboli e Napoli.

Un quartetto promettente

Viola Crippa, Carlotta Maino, Andrea Cristina Verdes, Asia Benvenuto e Federica Boffa, dopo le tre prove di Cuneo, Bari e Napoli, hanno chiuso la classifica generale al nono posto con punti 204.00, a meno di tre punti dai playoff-playout in programma a Folgaria il primo maggio. Un obiettivo che sfiorato ma alla portata del sodalizio campano, migliorabile e che avrebbe ripagato il club del grande sforzo organizzativo sostenuto. Le atlete motivate da questa performance sono già convinte che il traguardo è soltanto rimandato di qualche mese, infatti le loro esecuzioni, hanno esaltato il pubblico amico accorso numeroso sugli spalti dell’impianto di Ponticelli.







Gallo e Cavaliere: “impegno e abnegazione ripagano”

“Siamo molto soddisfatte della prova delle nostre ginnaste, il loro impegno e l’abnegazione ripagano dei tanti sforzi che il nostro gruppo sportivo produce ogni giorno. Essere state al PalaVesuvio ci rende orgogliose di questo percorso che abbiamo intrapreso da anni con passione e convinzione, alimentati dal carburante della passione delle nostre giovani atlete che ogni giorno tra fatica sudore si pongono una meta: arrivare più in alto possibile fino a toccare le vette più ambite e loro lo sanno fare, senza timore e ne complessi. Siamo fiduciose che nello scrigno della fatica e dell’impegno c’è anche il gradino più alto, che va conquistato con il lavoro e la preparazione che queste ragazze ci mettono quotidianamente” dicono Gallo e Cavaliere.