Pompei. Partecipazione alla BIT tra iniziative e critiche

Al via da domani la BIT di Milano con la partecipazione di una delegazione poimpeana di politici ed operatori turistici.

L’allestimento del Padiglione 3, Stand G91 Area Leisure sito proprio di fronte allo stand della Regione Campania e la predisposizione di una brochure che illustra la storia e l’animazione turistica programmata dalla città di Pompei con una serie di eventi già iscritti nel bilancio, che sarà votato nel prossimo consiglio comunale (festival dei giovani, Street Art, Festa della Città di Pompei con assegnazione del premio “Maiuri” e luci d’Artista nelle festività natalizie). Parliamo di un’iniziativa dei sostegno che è costata quasi 15 mila euro per consentire alla città di Pompei di partecipare alla BIT 2022 di dal 10 al 12 aprile allo scopo di presentare nel modo migliore la sua offerta turistico-culturale dopo la pandemia e riprendere la quota di mercato antecedente che tra turismo culturale e religioso ha fatto tagliare nel 2019 il traguardo di 6 milioni di turisti. Questo è l’obiettivo che rende la città di Pompei protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2022 e gli operatori commerciali e turistici locali hanno tutto il diritto a ricevere una dettagliata informazione su un’iniziativa messa in piedi con i soldi dei cittadini. L’Assessore alle attività produttive, Michele Troianiello, a riguardo ha precisato di aver invitato ad un tavolo di condivisione i responsabili delle associazioni di categoria. Nonostante ciò anche lui ha potuto riscontrare che alcuni operatori turistici si sono lamentati per mancanza di informazioni. A questo punto appare verosimile che esiste un problema di democrazia e comunicazione all’interno delle varie associazioni sindacali del commercio e delle professioni turistiche pompeiane.