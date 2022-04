Angri. Matteo e la grande bellezza del Palazzo Doria (video)

Angri. Matteo e la grande bellezza del Palazzo Doria

Una tesi di laurea che mette in luce uno dei monumenti storici per eccellenza della città. È innovativa a passo con i tempi. Matteo Eulogio è una giovane risorsa per la città. Si è appena laureato Graphic Design e Comunicazione visiva allo LUAD di Napoli e ha manifestato attraverso il social un incondizionato amore per la sua terra. Ci saranno tanti ostacoli a fortificarlo ma anche proposte, visioni e prospettive come quella che gli ha offerto la sua laurea. Matteo ha voluto omaggiare, in chiave di lettura moderna proprio il più antico dei monumenti cittadini: il Palazzo o più popolarmente conosciuto come il Castello Doria. Con il suo accorto e specifico studio d’immagine del maniero. Questo tipo di studio è conosciuto tra gli addetti ai lavori come un processo di “identità visiva” e comunque già un patrimonio adottivo della città.







Un lavoro dedicato alla città

Matteo tra i rivoli della sua timidezza ha illustrato brevemente il suo sunto accademico presentato durante una apposita serata all’interno della pinacoteca del palazzo le cui sale sono nuovamente pronte a riprendere vita. La Città aspetta di poter rivivere le stanze di questo suggestivo palazzo medievale e Matteo vuole contribuire a dare possibilmente un’immagine forte e consolidata soprattutto in termini globali.

Il servizio è di Luciano Verdoliva