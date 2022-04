Pagani. Il parere favorevole dell’Arpac per il centro di raccolta temporaneo sblocca la ripresa della rimozione dei rifiuti in città

Pagani. Dissequestro area SAM, ok alla raccolta differenziata

Il parere favorevole dell’Arpac per il centro di raccolta temporaneo sblocca la ripresa della rimozione dei rifiuti in città. Da lunedì secondo quanto afferma il sindaco Raffaele Maria De Prisco avverrà il dissequestro e la rimozione degli ingombranti. Quindi c’è l’epilogo per il dissequestro dell’area del cantiere di via Filettine della SAM, l’azienda speciale comunale e il ritorno alla regolare raccolta dei rifiuti.







Il sequestro dell’area

Una vicenda che si protraeva già da qualche mese con il conseguente sequestro e le polemiche legate alle autorizzazioni mancanti, che avevano di fatto rallentato il servizio. Un’ordinanza sindacale dello scorso 7 aprile, attivava per 18 mesi il centro di raccolta temporaneo comunale dei rifiuti in via Filettine, proprio presso il cantiere della SAM. Un lasso di tempo che dovrebbe consentire la realizzazione di un centro di raccolta comunale stabile, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.















La gestione dei rifiuti

La gestione del ciclo dei rifiuti sarà a carico dell’azienda partecipata SAM. Si chiude così un inizio 2022 non esaltante per la partecipata di Palazzo San Carlo. Il cantiere della ex ASPA di via Filettine fu prima interessato dall’intervento dei caschi bianchi, che bloccarono i lavori per la realizzazione di una compostiera di comunità, e poi il sequestro dell’area eseguito dal gruppo Forestali dei Carabinieri di Salerno.