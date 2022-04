Beond, servizi di ingegneria per il settore auto

BeonD S.r.l., nata nel 2013, è una innovativa PMI che offre servizi di ingegneria avanzata per il settore auto, molto specifici e scarsamente disponibili.

Il business core è nella ricerca e sviluppo anche grazie alla stretta collaborazione con prestigiose Università e Centri di Ricerca italiani ed europei. Tra i partner, infatti, rientrano Politecnico di Torino, Mesap Innovation Cluster, Università degli Studi di Napoli Federico II, CIM4.0, Proplast e IPC Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites.

Brand ad alto contenuto tecnologico, Ricerca e Sviluppo sono nel suo DNA. Ingegneri e dottori di ricerca da tutto il mondo, con un’età media di 30 anni: il core team di BeonD è un concentrato di esperienze e culture diverse, unite dalla passione per l’innovazione e da un background accademico di altissimo livello. Completano il team consulenti e senior advisor di grande esperienza.

I tecnici di BeonD, che vanta tra gli investitori i gruppi Sabelt S.p.A. e UFI Filters Group, fornitore storico del campionato F1, progettano pacchi batteria custom su richiesta del cliente e sviluppano elettroniche e sistemi di data-logging e monitoraggio da remoto.

In particolare, hanno realizzato un Battery Management System (BMS) altamente innovativo, caratterizzato da un controllo attivo/predittivo: è in grado di comunicare da remoto ed in tempo reale con un software esterno per il controllo istantaneo delle performance e delle condizioni di utilizzo dei pacchi batteria di nuova generazione.

BeonD è specializzata nelle più aggiornate tecniche di progettazione e simulazione per svolgere analisi di fattibilità o di avamprogetto su concept di veicoli o sottosistemi innovativi. Inoltre è in grado anche di fornire servizi di ingegneria di qualsiasi tipo, prototipi in scala, prototipi di dimensioni reali statici e marcianti, test a banco, test dinamici su strada e su pista, fino alla produzione di piccole serie di veicoli.

I prodotti offerti possono rivoluzionare il mercato dei sistemi per la Mobilità Urbana, in quanto sono veicoli estremamente leggeri, performanti e dai consumi estremamente bassi, pensati per l’uso specifico del car sharing “free floating”, noleggio, flotte aziendali o servizi pubblici.

Il futuro dei trasporti è la mobilità elettrica e BeonD è parte attiva di questa rivoluzione. Fa la differenza proprio grazie all’approccio sistemico: alla possibilità di svolgere internamente non solo la parte di calcolo e analisi, ma anche quella di testing e validazione sperimentale, oltre ad offrire supporto con servizi di performance engineering fino alla messa in produzione, con una forte specializzazione su materiali non-convenzionali e compositi.