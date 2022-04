Covid. In Campania i nuovi positivi sono 2.862 su 16.715 test effettuati

In Campania oggi i nuovi positivi sono 20.862 su 16.715 test effettuati. Rispetto ai dati di ieri c’è una diminuzione per quanto riguarda la richiesta di tamponi (ieri erano 36.862) I deceduti di oggi sono 9, in aumento rispetto a ieri. Il rapporto tra le terapie intensive e i posti letto disponibili e occupati in degenza è stabile rispetto ai dati registrati ieri.

Qui di seguito il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.862

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.601

Positivi al molecolare: 261

Test: 16.715

di cui:

Antigenici: 12.813

Molecolari: 3.902

Deceduti: 9 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 710

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.