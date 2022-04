San Giuseppe Vesuviano. Possibile scioglimento del consiglio comunale

San Giuseppe Vesuviano. Potrebbe arrivare nelle prossime ore il decreto di scioglimento per l’amministrazione comunale. Sei mesi di assidui controlli

Potrebbe arrivare nelle prossime ore il decreto di scioglimento per l’amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano. Sei mesi di assidui controlli sull’operato da parte degli 007 inviati dalla Prefettura di Napoli per accertare eventuali infiltrazioni camorristiche. Il Prefetto di Napoli Claudio Palomba ha chiesto al Ministro Luciana Lamorgese lo scioglimento dell’assise consiliare del comune vesuviano.











Il lavoro della commissione d’accesso

In questi mesi la commissione di accesso ha passato al setaccio: appalti, assunzioni e atti deliberativi di ogni genere per scoprire eventuali condizionamenti. Dai lavori pubblici agli atti dei bilanci comunali degli ultimi anni fino alle proroghe dei servizi, tutto analizzato nei dettagli.

Ore di attesa per il sindaco leghista Vincenzo Catapano e la sua amministrazione.