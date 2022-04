Angri. L’ora X del lusso di AM Luxury è il 29 aprile (video)

Angri. L'ora X sta per scattare. Il 29 aprile in via Satriano sarà inaugurato il primo concept store della AM LUXURY

Angri. L’ora X del lusso di AM Luxury è il 29 aprile

L’ora X sta per scattare. Il 29 aprile in via Satriano ad Angri sarà inaugurato il primo concept store della AM LUXURY. Il concept brand lanciato da Amedeo Amarante e Maria Mastellone. Un vero e proprio evento quello organizzato per presentare lo store, la collezione e la filosofia del marchio di lusso. Ospiti d’eccezione Gué Pequeno e i Desideri.







Il direttore artistico

AM LUXURY, grazie anche alla collaborazione del vulcanico art director Roberto Caforio, mira a rivoluzionare il modo di fare shopping e a conquistare altre città.











Le collaborazioni

Moda, lusso, shopping ma anche il desiderio di avviare nuove collaborazioni e di vivacizzare la città di Angri. Il grand evento del 29 sarà il primo banco di prova della collaborazione tra AM LUXURY e il Mooday che curerà food e beverage.

