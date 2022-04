Nocera Inferiore. La decisione di proclamare lo stato di agitazione è stata presa in tarda mattinata dopo una riunione in videoconferenza

Nocera Inferiore: proclamato lo stato di agitazione dell’Avvocatura

Gli Uffici del giudice di pace del tribunale di Nocera Inferiore manifestano da tempo carenza di personale. La situazione grave situazione di disservizio ha di fatto proclamato lo Stato di agitazione dell’Avvocatura del foro di Nocera Inferiore. Gli avvocati manifestano disservizi e disagi consequenziali alle note carenze di organico negli uffici del Giudice di Pace. La decisione di proclamare lo stato di agitazione è stata presa in tarda mattinata dopo una riunione in videoconferenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

La vertenza

Al centro della vertenza le note carenze connesse al funzionamento degli Uffici giudiziari del Palazzo di Giustizia di via Falcone. Gli avvocati hanno più volte manifestato, attraverso numerose delibere, i disservizi connessi alle attività forensi. Il presidente del tribunale, Antonio Sergio Robustella, già qualche mese fa aveva inviato alla presidenza della Corte d’Appello di Salerno una richiesta d’implementazione dell’organico dell’Ufficio del Giudice di pace. Richiesta sarebbe rimasta inascoltata.







La nota

“Il presidente della cittadella giudiziaria per far fronte alla paralisi della macchina operativa, ha disposto la riduzione del numero dei fascicoli da trattare in ogni singola udienza, ma ha soprattutto limitato, fino al prossimo 31 maggio, l’apertura della Cancelleria Civile dell’Ufficio del Giudice di pace di Nocera Inferiore a sole due ore al giorno” si legge nella nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.















La contestazione

“La decisione presa dal presidente Robustella è stata adottata senza consultare in alcun modo il Consiglio dell’Ordine, che avrebbe potuto contribuire a trovare soluzioni alternative al provvedimento, creando ulteriori difficoltà agli avvocati nelle attività di estrema urgenza che potrebbero comportare la necessità di accedere agli uffici anche dopo l’orario di chiusura, fissato alle 10.30. Una situazione che potrebbe anche prolungare, creando un ulteriore grave pregiudizio per tutti gli avvocati che vedono fortemente limitata la loro funzione difensiva” conclude la nota. Il Consiglio dell’Ordine, si legge nella delibera di adunanza, mediante la convocazione dell’Assemblea Straordinaria, si riserva di aggiornarsi per il prossimo 5 maggio in seduta straordinaria per valutare la necessità di altre possibili iniziative.