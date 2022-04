Covid. In Campania oggi i nuovi positivi sono 6.279 su 37.125 test effettuati

I nuovi positivi in Campania oggi sono 6.279 su 37.125 test richiesti. Rispetto ai dati registrati ieri, si nota subito un calo sia per quanto riguarda i contagiati sia per quanto riguarda la richiesta.

I deceduti sono sempre 6 mentre sono in calo sia il rapporto tra le terapie intensive e i posti letto occupati in degenza.

Ecco nel dettaglio il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 6.279

di cui:

Positivi all’antigenico: 5.486

Positivi al molecolare: 793

Test: 37.125

di cui:

Antigenici: 27.317

Molecolari: 9.808

Deceduti: 6 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 696

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.