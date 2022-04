Pagani. E’ stretta sugli impianti pubblicitari abusivi

Pagani. È stretta sugli impianti pubblicitari abusivi

Stretta sugli impianti pubblicitari abusivi. Nel mirino dell’amministrazione comunale cartellonistica e tabelloni pubblicitari installati nel tempo sul territorio cittadino. Con la modifica generale del piano degli impianti pubblicitari promossa in consiglio comunale dal consigliere comunale Davide Nitto viene disposto il censimento dei cartelloni presenti su tutto il territorio cittadino.







La relazione di Nitto

Nella sua relazione il consigliere Nitto ha messo in evidenza il lavoro svolto con il supporto del settore sicurezza urbana promuovendo, di fatto, un censimento per fare una mappatura delle strutture e gli impianti installati sul territorio e quindi stabilire, attraverso questo censimento, provvedimenti e interventi che l’ufficio su SUAP deve adottare per fronteggiare abusi che si susseguiti nel corso degli anni.















Un censimento capillare

L’Ente di Palazzo San Carlo si concentrerà a censire strade e vicoli della città colonizzate da cartelloni di ogni forma e misura: dai più piccoli a quelli più invasivi. Un’azione di riordino per continuare a migliorare la vivibilità e il decoro cittadino. Azione fondamentale, per la quale l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco sta investendo tanto. Le nuove regole che riguarderanno la concessione dell’autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari e saranno fondamentali per la lotta all’abusivismo pubblicitario. Il consiglio comunale ha infatti deciso di modificare il piano approvato nel 2004. Sono trascorsi quasi 20 anni con la normativa che da subito ha subito diverse variazioni. Un intervento non più rinviabile.