Pompei. La devozione per il santo medico Giuseppe Moscati

Ricorre oggi la festa liturgica dedicata a san Giuseppe Moscati anche se è diffusa l’usanza di celebrarlo il 16 novembre, giorno in cui, nel 1975, San Paolo VI ne celebrò la beatificazione. (Nella foto, in basso a destra la figura di San Giuseppe Moscati figura in un particolare della porta di bronzo del Santuario di Pompei scolpita da don Battista Marello, sacerdote e artista. La porta fu inaugurata il 5 maggio 2021, a 120 anni dall’inaugurazione della Facciata del Santuario)”Dalla mia infanzia mi sono inteso trasportato verso la terra, ove la Regina del Rosario ha attratto tanti cuori e operato tanti prodigi”.







Sono parole del santo medico San Giuseppe Moscati, che morì a Napoli il 12 aprile 1927 dopo una vita spesa interamente per la cura degli ammalati, in modo speciale di quelli più poveri. Curando la salute dei fratelli ne guariva anche l’anima. Ebbe un rapporto di profonda amicizia spirituale con il Beato Bartolo Longo, che tante volte ricorse alle sue cure per sé o per chi avesse particolare bisogno. San Giuseppe Moscati, ogni volta che gli impegni professionali glielo consentivano arrivava pellegrino a Pompei.

Mario Cardone