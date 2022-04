Pompeii. E’ in allestimento la mostra Arte e sensualità nelle case di Pompei

E’ in corso l’allestimento della nuova mostra “Arte e sensualità nelle Case di Pompei” presso la Palestra dei Gladiatori. Inaugurerà il 21 aprile, anziché il 14, la mostra di primavera programmata negli Scavi di Pompei. E’ stata persa, così, l’occasione di beneficiare del flusso turistico delle festività pasquali. In ogni caso é tornato l’ottimismo tra gli addetti ai lavori perché il botteghino è ritornato registrare gli stessi numeri di ingressi (circa 10 mila al giorno) del 2019. Il direttore generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel aveva anticipato che la mostra intende rappresentare il racconto della sensualità attraverso reperti, affreschi e sculture che adornavano le case della città antica. Richiamano i miti greci con figure di amanti nudi o seminudi: Selene e ed Endimione o Arianna e Dioniso o Venere e Marte. In esse il protagonista maschile osserva incantato la dea addormentata o, viceversa, capita che sia la dea a vegliare sul sonno del pastore dormiente dalle belle forme. Altre volte vengono rappresentati amplessi di dei dell’Olimpo. Gabriel Zuchtriegel ha tenuto a spiegare che il tema della sensualita’, onnipresente negli ambienti domestici, non e’ ne’ scandaloso ne’ banale per questo motivo risulta interessante una mostra su questo versante culturale di Pompei nell’esposizione in anteprima per la stampa il 21 aprile 2022 nella Palestra Grande del Parco Archeologico. Sono in allestimento dipinti di numerosi nudi artistici prelevati da case private ed edifici pubblici’.”L’argomento erotismo ha spesso creato imbarazzo – ha commentato Zuchtriegel ma va spiegato storicamente per dare ai visitatori le ragioni sociologiche e culturali che lo suggeriscono”. Si tratta di immagini che non avevano una funzione scandalistica ma richiamavano costumi di vita ereditati dalla Grecia. A Roma come a Pompei il ceto sociale autorevole parlava il greco e anche l’arte veniva rappresentata a teatro in lingua greca. Il mito greco del corpo nudo era quindi un tema considerato raffinato. Queste rappresentazioni erotiche sono elementi di cultura greca o grecizzante che avevano una funzione sociale rappresentando un segno di distinzione nel loro codice culturale.