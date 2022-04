Angri. “Progettiamo”: c’è un caso Sorrentino in maggioranza

Caso Sorrentino. Maggioranza vira a centro destra. La nota dei consiglieri comunali di “Progettiamo per Angri”: Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara.

La nota del gruppo consiliare

Da alcuni giorni il presidente dell’assise cittadina, seppure non confermando la sua adesione ufficiale, è bene incardinato nel partito di Fratelli D’Italia, aspettando “Un importante incarico romano” come afferma lo stesso politico della lista civica Grande Angri, rappresentata da sei Consiglieri Comunali e due Assessori. “Notiamo che l’adesione ufficiale del Presidente Massimo Sorrentino a Fratelli D’Italia, seppur testimoniata da documentazione fotografica, e l’elezione in Consiglio Provinciale per la Lega del Consigliere Comunale Giuseppe Del Sorbo, anch’egli rappresentato da tre Consiglieri e due Assessori, confermano quanto già da tempo sosteniamo: che l’amministrazione è marcatamente di destra, smascherando definitivamente chi da sempre si cela dietro l’egida del civismo, come se fosse l’antidoto a tutti i mali della politica”. Cosi i Consiglieri Comunali di “Progettiamo per Angri”, D’Antonio, D’Auria e Ferrara, confermando la loro appartenenza all’opposizione consiliare, seppur continuando a essere costruttivi e propositivi sugli argomenti d’interesse collettivo, si rivolgono alle forze di centro sinistra locale per ricostruire insieme un’alternativa valida e autorevole alla frammentata destra angrese.

Un laboratorio politico

“Il nostro invito è indirizzato a fare forza comune e costituire il laboratorio “progetto” che diventa un momento fondamentale per il futuro rilancio del “sistema paese”. Chi oggi si appresta a rappresentare la destra angrese negli ultimi sette anni di amministrazione non ha prodotto risultati positivi ne in termini di gestione amministrativa ne nel miglioramento dei processi nel “sistema paese”, esattamente come accade in alcune città dell’Agro dove la destra ha praticamente fallito ogni esperienza amministrativa” concludono i consiglieri di “Progettiamo per Angri” concludono i consiglieri comunali Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara