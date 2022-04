Angri. Sarebbe al vaglio un'ulteriore proroga dell’interdizione per consentire la conclusione dei lavori previsti per l’inizio dell’estate

Angri – Sant’Egidio. Lavori rampa A3, strada ancora chiusa

Proseguono con celerità e senza interruzioni i lavori della realizzazione della rampa autostradale. Lavori che hanno richiesto in questi mesi l’interdizione al traffico veicolare del tratto tra Via Giovanni XIII e Via Adriana, in località Pagliarone, tra Sant’Egidio del Monte Albino e Angri.







Altra proroga alla chiusura

A breve potrebbe essere estesa ancora la proroga della chiusura temporanea del tratto di via Giovanni XXIII compreso tra via Adriana ad Angri e l’incrocio con via Dante Alighieri a Sant’Egidio del Monte Albino. Una chiusura attuata lo scorso 7 marzo e prorogata fino al 15 aprile per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della rampa di uscita dello svincolo autostradale di Angri Sud dell’A3. Ora sarebbe al vaglio un’ulteriore proroga dell’interdizione per consentire la conclusione dei lavori previsti per l’inizio dell’estate. Si attende una comunicazione ufficiale dai comuni interessati.