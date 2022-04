Covid. In Campania oggi i nuovi positivi sono 6.627 su 37.067 test effettuati

In Campania oggi i nuovi positivi registrati nel bollettino giornaliero sono 6.627 su 37.067 test effettuati. Rispetto ai dati registrati ieri, si vede una lieve diminuzione dei casi sia per quanto riguarda la richiesta dei singoli test che per quanto riguarda i nuovi positivi registrati.

I deceduti di oggi sono in aumento (9) rispetto ai dati registrati ieri. Il rapporto tra le terapie intensive e i posti letto relativi alle degenze occupate, vede un aumento di quest’ultime mentre le terapie intensive sono stabili.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 6.627

di cui:

Positivi all’antigenico: 5.825

Positivi al molecolare: 802

Test: 37.067

di cui:

Antigenici: 28.470

Molecolari: 8.597

Deceduti: 9 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 698

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.