Pagani. L'imprenditore e consigliere comunale Vincenzo Calce è stato ospite della trasmissione Agorà in onda questa mattina su Raitre

Pagani. Calce a Raitre spiega il processo delle “biomasse”

Le biomasse

Il direttore tecnico del progetto “Zero Waste”, nato in adesione alla Legge 116/2020 dal distretto turistico Costa d’Amalfi e dal Consorzio Omega, ha spiegato come dalle bucce dei limoni e delle arance della Costiera, nascerà energia elettrica sfruttando le cosiddette “biomasse” che alimentano degli impianti dedicati a questo tipo di trattamento che si genera dal processo di degradazione. Un’eccezionale opportunità per la Costa D’Amalfi.