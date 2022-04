Pagani. Il comune punta l’attenzione sull’importante strumento urbanistico che dovrà dettare le linee per la città futura

Pagani. Un’indagine esplorativa per la stesura del Puc

Un’indagine esplorativa per la stesura del Puc. Il comune punta l’attenzione sull’importante strumento urbanistico che dovrà dettare le linee per la città futura. Obiettivo dell’assessorato alle politiche urbanistiche guidato da Felice Califano è valutare l’interesse da parte degli operatori economici e delle aziende del territorio per la realizzazione di attività industriali, artigianali, direzionali o commerciali nell’area degli insediamenti produttivi.











Le richieste

Se le richieste dovessero superare i lotti già disponibili, Palazzo San Carlo potrebbe immaginare di estendere e ampliare l’attuale area Pip di via Caduti di Nassirya. Nella zona a cavallo tra l’attuale zona Pip ed il rione Cicalesi di Nocera Inferiore, sarebbe già stata individuata un’area produttiva di riserva. L’iniziativa rientra nella sfera delle analisi conoscitive per la redazione del nuovo Puc, al fine di comprovare la reale esistenza sul territorio comunale di un fabbisogno di aree produttive e di documentarlo in rapporto alla potenzialità della domanda d’insediamento.







I termini per l’interessamento

La procedura, senza alcun valore vincolante, si concluderà alle 24,00 del prossimo 22 maggio e sarà un precipuo punto di riferimento per la definizione del dimensionamento del nuovo piano urbanistico comunale. L’obiettivo dell’amministrazione De Prisco, con il supporto del professor Roberto Gerundo, è principalmente quello di ampliare gli insediamenti produttivi esistenti soltanto su una precisa e oggettiva necessità palesata da parte degli operatori economici e aziende anche allo scopo di allocare correttamente gli investimenti e creare un effettivo sviluppo. Le eventuali richieste saranno un riferimento necessario per la definitiva redazione del Puc, lo strumento di programmazione urbanistica a cui da mesi stanno lavorando l’assessore Califano e il dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Salerno, guidata dal professor Roberto Gerundo.

